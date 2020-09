Aposta diferente

CB Correio Braziliense

(crédito: Hyundai/Divulgação)

Está vendo esse carro diferentão nas fotos? Pois bem, trata-se do Hyundai Tucson. O SUV mais popular da marca sul-coreana ganhou uma nova geração e está completamente atualizado. Além de bonito, o carro ficou mais tecnológico do que nunca.

Impossível falar sobre o utilitário e não começar sobre seu visual. O Tucson adotou a nova identidade de design da Hyundai, já vista também no sedã Azera.

A dianteira tem diversos pontos de luz incorporados à grade. Eles fazem parte da assinatura do modelo. As luzes principais ficam nas extremidades. O desenho remete aos modelos da tal escultura fluída, que fez bastante sucesso no Brasil.

Na traseira, as lanternas têm visual agressivo e se unem por meio de uma barra de LEDs, iluminada e funcional, que atravessa a tampa do porta-malas de uma ponta a outra. As laterais têm linhas bem definidas e marcantes, seguindo a tendência de cintura alta, que proporciona uma sensação de segurança para os ocupantes.

Se, por fora, o Tucson usa e abusa de ângulos e vincos, por dentro, a história é diferente. O utilitário tem uma cabine bastante clean. A alavanca de câmbio deu lugar a um painel com botões para selecionar o modo de condução desejado. O ar-condicionado, assim como outras funções, é controlado por uma tela touch-screen, localizada logo abaixo da central multimídia.

Falando em multimídia, a tela tem 10,25 polegadas e o sistema oferece conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outro monitor, também de 10,25 polegadas, faz a função de painel de instrumentos. Há ainda carregador de smartphones por indução e opção de bancos com tecido escuro ou claro.

Bastante tecnológico, o Tucson terá versões a combustão e híbridas na Europa. Além disso, será equipado com diversos equipamentos semiautônomos. Na lista, sistema de frenagem automática de emergência, controle de velocidade adaptativo, alerta de tráfego cruzado, estacionamento automático, entre outros.

Previsto para ser lançado, ainda em 2020, no Velho Continente, o modelo deve desembarcar por aqui no final de 2021.