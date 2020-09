Onde vamos parar?

CB Correio Braziliense

Um dia, desses, bati os olhos na tabela Fipe e quase cai de costas. Você chegou a pesquisar os preços das caminhonetes médias no Brasil? Meu amigo, chega a dar medo. Toyota Hilux por R$ 221.490, Chevrolet S10 por R$ 222.250 e Ford Ranger Limited por R$ 215.590 são apenas alguns exemplos. E a VW Amarok V6 Extreme, então? Ela pode ser sua pela bagatela de R$ 234.890 E nem adianta apontar culpados (alta do dólar ou efeitos da pandemia). O fato é que os valores estão tão pesados quantos os próprios veículos.

Uma luz no fim do túnel

O que vem à sua cabeça quando pensa em uma mineradora? Um lugar sujo, barulhento e nada amigo da natureza? Na contramão disso tudo, uma empresa de logística realizou as primeiras entregas zero emissão de CO2 à duas extrações de minério. O modelo escolhido foi a van 100% elétrica BYD-T3.

O primeiro teste ocorreu entre a unidade da transportadora, em Contagem (MG), no mês de julho, e a sede da Vale em Nova Lima (90km ida e volta). O segundo trajeto ligou a cidade de Parauapebas (PA) à Carajás — a maior mina de minério de ferro do mundo (140km ida e volta).

Com 109cv e 18kgfm de torque, o utilitário chinês promete 300km de autonomia com apenas uma recarga, além de extremo silêncio, durante a rodagem, e baixo custo de manutenção. Para completar, a energia para as baterias, nas unidades da Transcota, é captada por meio de placas fotovoltaicas. “É hora de repensar os impactos ambientais inerentes às operações atuais. Criar soluções inovadoras e sustentáveis deve ser prioridade das empresas 4.0”, declara Felipe Marçal Cota, engenheiro de produção e CEO da empresa.

A iniciativa de eletrificar parte da frota, em casos como esse, é tímida perto do tamanho dos impactos de uma mineradora, mas são extremamente bem-vindos. Seguimos na torcida.



Contagem regressiva

crédito: NIssan/Divulgação

Tudo pronto para o lançamento do Novo Versa. A Nissan está com os testes finalizados e começa a preparação das concessionárias para receberem o modelo. Como o Vrum já antecipou, além do design moderno, o sedã virá do México equipado com uma central multimídia mais moderna com câmera 360° e melhor conexão ao Apple CarPlay e Android Auto. Ar-condicionado digital, alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, seis airbags, faróis com assinatura em LED e rodas de liga leve aro 17” também estarão disponíveis.

Com motor 1.6 de 118cv (sem turbo) e câmbio CVT, o sedã dividirá espaço com o irmão, produzido na fábrica de Resende (RJ), agora chamado de V-Drive — vendido a partir de R$ 60.990.

A nova geração do Versa terá os preços divulgados, apenas, no lançamento oficial estimado para o final de outubro. Fato é que a possível versão híbrida, especulada por fãs da marca, ficará para um próximo momento. Na verdade, nem tão próximo assim. A tecnologia só deve chegar ao Brasil, no Kicks, em 2022.