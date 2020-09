Trabalho pesado!

CB Correio Braziliense

(crédito: Fotos: Göran Wink 2017/Divulgação)

AScania lançou, no Brasil, o seu mais novo caminhão, o Heavy Tipper G540 10×4. O modelo off-road foi projetado para trabalhar, especificamente, no setor de mineração.

A novidade chega para ampliar a gama XT Heavy Tipper, formada, até então, pelas versões 6×4 e 8×4. O G540 tem capacidade para até 55 toneladas, frente as 44 toneladas do Heavy Tipper 8×4.

Se tem algo que um caminhão desse porte precisa é força. E isso ele tem de sobra. São 540cv de potência e 275,3kgfm de torque, aliado a um câmbio automatizado de 14 velocidades. O modelo embarca a tecnologia XPI de injeção de combustível em alta pressão.

O Heavy Tipper está equipado com bogie traseiro, sistema de suspensão para melhorar o contato com o solo e, consequentemente, a estabilidade, além de um eixo cardan projetado para suportar maior torque em terrenos irregulares, como o de mineradoras.

De série, o caminhão ainda tem controle de tração, hill-holder (sistema de auxílio em aclives), eixo traseiro com diferencial duplo, para-choque em aço com ângulo de ataque de 29º, proteção para os faróis e pino de reboque frontal com 40 toneladas de capacidade.

No quesito segurança, o gigante pode sair de fábrica com airbags no volante e de cortina, porém como opcionais. A lista de itens agrega bafômetro. O equipamento só libera a partida após comprovar que o condutor não ingeriu bebida alcoólica nas últimas horas. Segurança para todos.

O Scania Heavy Tipper G540 10×4 está disponível para reserva a partir de R$ 950.000. As primeiras unidades, no entanto, devem ser entregues, apenas, em abril do ano que vem.