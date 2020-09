Divertida e eletrificada

CB Correio Braziliense

(crédito: Ford/Divulgação)

Esqueça aquela história de que carros elétricos são chatos e lentos. Esse papo não cola mais — nem mesmo com as picapes. Uma prova disso é a última informação revelada pela Ford. A nova F-150 elétrica será equipada com dois motores e potência acima dos 450cv.

É isso mesmo. A nova picape será mais potente do que a versão mais extrema, a Raptor. O modelo a combustão usa um V6 Ecoboost com 456cv e 70,5kgfm, que não serão páreos para a F-150 plugada na tomada.

Com início da produção estimada para 2022, a F-150 elétrica será produzida na fábrica da Ford em Michigan. Foram investidos mais de US$ 700 milhões em reformas e adequações na linha de montagem.

De lá, sairá, também, uma versão híbrida da F-150. Vale destacar que ela é a caminhonete mais vendida do mundo há alguns anos, principalmente no gigantesco mercado norte-americano.

A Ford divulgou um vídeo do protótipo da F-150 elétrica rebocando um trailer em uma subida, percorrendo terrenos fora-da-estrada e encarando um trecho de aclive acentuado. Você pode conferir tudo isso no link (correiobraziliense.com.br/vrum) ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code acima.