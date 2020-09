Duplamente estilosos

CB Correio Braziliense

(crédito: Chevrolet/Divulgação)

Depois de muito burburinho, eles apareceram. Estes são os novos Onix RS e Onix Plus Midnight. Com mudanças apenas estéticas, os modelos chegam às concessionárias da Chevrolet em outubro. Os preços, no entanto, não foram revelados.

Começaremos com a versão de apelo mais agressivo. O Onix RS é um daqueles esportivados com desempenho agradável. O motor 1.4 turbo, obviamente, seria muito bem-vindo, porém o 1.0 turbo faz bem o dever de casa. Em contrapartida, o hatch tem uma série de apêndices aerodinâmicos para melhorar a aparência.

A dianteira traz uma nova grade tipo colmeia, spoilers integrados ao para-choque, além de faróis com máscara negra e luz diurna em LED. Na traseira, um aerofólio no porta-malas completa o design. As rodas são de 16 polegadas e a saia lateral, pintada em preto, passa a sensação de que o carro é mais baixo do que a versão convencional do Onix.

Por dentro, o destaque fica por conta do revestimento preto dos bancos, teto e coluna. A central multimídia MyLink, com Apple CarPlay e Android Auto, ficou um pouco maior, com tela de oito polegadas.



Black-tie

O Onix Plus, sedã do carro mais vendido do Brasil, foi integrado à família Midnight, um opcional da versão Premier. Estilosa e ao mesmo tempo discreta, essa opção tem acabamentos externos escurecidos, como grade dianteira, rodas e até mesmo o logo da Chevrolet — como acontece com outros modelos da marca.

Os detalhes no interior seguem o estilo. Assim como o Onix RS, o Midnight tem multimídia de oito polegadas — presente em toda linha 2021 do carro.

Voltando a questão da motorização, os dois modelos usam o mesmo 1.0 turbo das outras configurações. Ele rende até 116cv e 16,8kgfm de torque. O câmbio é, sempre, automático de seis velocidades — sem as desejadas borboletas atrás do volante para trocas manuais.

A Chevrolet prometeu divulgar os valores em breve, mas podemos dar a nossa opinião? Como o Onix RS ficará posicionado entre as versões LTZ e Premier, ele deve custar em torno de R$ 75 mil. Já o Onix Plus Midnight pode ficar acima dos R$ 80 mil. Faça a suas apostas!