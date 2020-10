Visual polêmico

FP Fabio Perrotta Jr.

(crédito: Daniel Kraus/Divulgação)

Depois de muita discussão, vários vazamentos e suposições, os novos BMW M3 Sedan e M4 Coupé foram apresentados. E, sim, eles trazem as polêmicas grades verticais na dianteira. Além do design exclusivo, os modelos contarão com opção de câmbio manual. Imagina!

Eu bem queria, mas é impossível falar das novidades e não começar pelo desenho. Vale destacar que essa é a primeira vez, na história da marca, que a família M3 ganhou um design próprio — diferente do modelo Série 3, do qual é derivado.

Dito isto, vamos aos fatos. Muita gente tem torcido o nariz para os últimos lançamentos da BMW, e com os novos M3 e M4 não foi diferente. Os faróis afilados e o capô musculoso deixam os irmãos com cara agressiva. A grade vertical até combina com o semblante malvadão, porém é o maior alvo das críticas.

A traseira, apesar das linhas marcantes, é semelhante a do Série 3. Destacam-se o difusor de ar e as quatro saídas de escapamento. Um discreto spoiler, na tampa do porta-malas, completa o visual.

Os modelos estarão disponíveis em três versões, todas elas equipadas com um motor seis cilindros em linha, 3.0 biturbo — praticamente o mesmo da geração anterior do M3 e M4.

A versão mais “simples” terá 480cv, 56,1kgfm de torque, câmbio manual de 6 marchas e tração traseira. Com esse conjunto, os modelos básicos vão de 0 a 100km/h em 4,2 segundos.

A versão intermediária será a Competition. Por meio de remapeamento de software, a potência é elevada para 510cv e 66,3kgfm de torque. Aqui, o câmbio automático é de 8 marchas e a tração, também, traseira. Essa configuração acelera de 0 a 100km/h em 3,9 segundos.

A versão topo de linha será a Competition, equipada com tração na quatro rodas. A BMW não divulgou números, mas os modelos serão ainda mais rápidos do que os anteriores.

Como todo Série M, os carros terão diversos aparatos de performance. Caso dos freios com disco de cerâmica (opcionais), suspensão adaptativa e controle de tração com 10 opções de ajuste.

Ainda sem preços definidos, os irmãos, com boas doses de dieta e academia, deverão chegar ao Brasil em 2021. Primeiramente virá o M3 Sedan , seguido do M4 Coupé. Queria eu, pelo menos, um desses polêmicos na minha garagem.