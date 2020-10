O poder das redes sociais

FP Fabio Perrotta Jr. - João Fusquine

(crédito: Twitter/Reprodução)

A história da estudante de fonoaudiologia que bateu o seu Fiat Argo 0km, 17 minutos após sair da concessionária, ganhou um final feliz. A autorizada Bali, onde o carro foi comprado, solidarizou-se com o caso e decidiu pagar a franquia do seguro, já que o conserto, particular, está orçado em cerca de R$ 20 mil.

Apesar de, visualmente, a pancada não ter sido tão forte, ela afetou bastante a estrutura do hatch. Além do para-choque e da tampa do porta-malas, até o berço, onde o estepe fica guardado, foi danificado.

Karolyne Torres, de 22 anos, não esperava a atitude da concessionária. Segundo ela, o vendedor pediu que ela levasse o carro até lá para uma avaliação. Quando chegou, acabou sendo surpreendida com a boa notícia.

“A Bali, sabendo do ocorrido, prontamente procurou a Karol para dar essa força no conserto do veículo. Nesse momento, pensamos em minimizar a chateação dela e trazer de volta o sorriso de satisfação em dirigir o seu carro”, destaca o diretor comercial da Bali Automóveis, Ricardo Braga.

Entenda o susto

Comprar um carro 0km, assim como para a maioria das pessoas, era o sonho da Karolyne. Ela juntou o dinheiro da entrada e financiou o restante em 60 vezes. Isso no último dia 4 de setembro.

O acidente ocorreu logo após o primeiro abastecimento. "Saí do posto e tinha uma pessoa atravessando a rua, na faixa de pedestres. Parei para ela e, em questão de segundos, fui atingida na traseira. Não me feri gravemente, mas ainda sinto dores no pescoço", relatou, na época, a estudante.

O motorista do outro veículo, de acordo com a polícia, estava usando o celular ao volante e não conseguiu frear a tempo. "Ele veio falar comigo e disse que não tem dinheiro e que, se eu quiser, é para entrar na Justiça", afirma Karolyne.

O acidente mais rápido do Brasil, como foi batizado, viralizou no Twitter com quase 220 mil curtidas e foi notícia no país inteiro. Pelo menos a comoção deu resultado e, na vida real, o caso terminou bem.