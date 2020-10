JF João Fusquine

Quando você pensa em carro elétrico, o que vem à sua cabeça? Luzes, telas e um visual diferentão? Nem sempre. Um exemplo disso é o Audi e-tron Sportback, irmão mais novo do e-tron. A diferença entre eles fica por conta do porta-malas, menor do que o do SUV e, também, da autonomia, nesse caso, com alguns quilômetros a mais.

Como dito anteriormente, ele é um quase carro normal. Quase, pois estamos falando de um Audi. Uma das estratégias da marca foi evitar um design muito futurista para não afastar compradores mais conservadores. A grade frontal é bem desenhada com um conjunto óptico Full Led. As rodas têm 21 polegadas e as pinças de freio são pintadas de amarelo. Na traseira, o único pezinho no futuro fica por conta da luz de Led que corta toda a tampa do porta-malas.

Agora, vamos às sensações. Sentado no banco do motorista, da versão mais completa, ajustei a posição e logo agarrei o volante. As mãos encaixaram-se perfeitamente, tal como os acabamentos ao longo do painel.

Piso no pedal do freio e aperto o botão “start”. Play! Luzes de Led acendem para todos os lados. O painel é o virtual cockpit de 12,3 polegadas. Perto dele, fica central multimídia de 10 polegadas com todas as conexões possíveis com smartphones. Embaixo dessa tela, outra, de 8 polegadas, ajuda a controlar o ar-condicionado.

Sigo passando os olhos e alguns botões ainda estão pelo painel, como o da troca do modo de condução e do sistema de estacionamento autônomo. A alavanca do câmbio, diferente de tudo que eu já tinha visto, parece mais um manche de avião. Ela é fixa, e os acionamentos são feitos, apenas, pelo dedão da mão ou pelo dedo indicador. Só manuseando para entender.

É bizarro saber que embaixo daquele capô há 408cv de potência e 61,1kgfm de torque quietos, mudos. Para explicar melhor, o e-tron é equipado com dois motores elétricos. Um, de 183cv, fica no eixo dianteiro. O outro, de 225cv, está posicionado no eixo traseiro. Isso vale tanto para a variante SUV, quanto para a Sportback. A aceleração imediata impressiona. De acordo com a Audi, o bonitão faz de 0 a 100km/h em 5,7 segundos.

No Brasil, ele está disponível em duas versões: e-tron Performance, de entrada, e Performance Black, topo de linha. O meu exemplar de teste era o mais completo e estava equipado com o opcional mais legal de todos, os retrovisores externos virtuais. Agora, sim, me senti em 2050. Não existe espelho. No lugar, temos duas câmeras — com uma ótima qualidade de imagem, transmitida para pequenos monitores nas laterais das portas.

Confesso que levei uns 20km para me acostumar com tanta tecnologia. Mas, convenhamos, habituar-se com algo bom é fácil, né? O meu pensamento era, apenas, não fechar um motoboy. Afinal, esse par de câmeras custa R$ 13 mil.

Baterias

Se tem uma coisa que não me preocupou, durante o percurso, foi a autonomia do e-tron Sportback. Segundo a marca, são 446km — 49km a mais do que o irmão SUV. As baterias ficam posicionadas no assoalho, isso faz o veículos ter, inclusive, um centro de gravidade mais baixo. Fora o melhor aproveitamento do generoso porta-malas com 555 litros.

Existem duas formas de recarregar o e-tron. Pelo sistema AC Charging, de 11kW, feita por meio de uma tomada convencional, e pelo DC Charging, de 150kW. Para você alcançar 100% de energia em casa, por exemplo, é necessário 8h30. Já com o equipamento de carga rápida, você gastará, somente, 45 minutos. Aí fica fácil!

Choque de realidade

Você pode ter um e-tron em sua garagem precisará pagar a partir de R$ 511.990. Caso escolha a versão Performance Black, desembolsará a partir de R$ 551.990. O modelo que eu acelerei tinha todos os opcionais, ou seja, chega perto dos R$ 600 mil.

A minha conclusão, diante de tudo isso, é que estamos vivendo o futuro no presente. Recentemente, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, registrou uma ordem executiva para proibir a venda de veículos, movidos a gasolina ou diesel, a partir de 2035. Uma importante iniciativa para a transição do estado para modelos 100% plugados na tomada.

Se até lá, um carro elétrico, popular, me proporcionar metade da sensação que tive com o e-tron, será ainda mais fácil esquecer os veículos movidos a combustão. Só espero que não demore tanto.