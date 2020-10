Bem-vindo, Taos!

CB Correio Braziliense

(crédito: Volkswagen/Divulgação)

Mais uma cartada da Volkswagen está perto de ser colocada na mesa. A montadora alemã revelou, na última terça-feira (29/9), as primeiras informações sobre o Taos, o seu mais novo SUV médio. Posicionado entre T-Cross e Tiguan, a novidade chega, importada da Argentina, para bater de frente com o Jeep Compass e cia limitada. Além do visual moderno e do bom entre-eixos, 2,68m, o Taos terá a tecnologia como principal aliada. A lista inclui central multimídia VW Play (mesma do Nivus), piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, iluminação Full Led entre outros mimos. O motor será o conhecido e eficiente 1.4 turbo (250TSI) de 150cv de potência e 25kfgm de torque. A força será distribuída para as rodas dianteiras por um câmbio automático de seis velocidades. Sobre os preços, apenas suposições. Aposto em valores entre R$ 130 mil e R$ 160 mil. Gostei do que vi e já anotei a data do lançamento na minha agenda. Será em 13 de outubro. Aguardemos!





Tchau, March!

O compacto da Nissan está de malas prontas para deixar o Brasil. Cá entre nós, já era hora. Ele chegou por aqui em 2011 e foi nacionalizado três anos depois. Durante todo esse tempo, passou apenas por um facelift. O visual “cansado” é compensado, em partes, pela mecânica confiável e barata de manter. Mesmo assim, o March não convence mais. Tanto que, de janeiro a agosto deste ano, a Nissan vendeu 2.602 unidades do carrinho. Apenas para comparação, a Renault comercializou 30.182 unidades do Kwid — no mesmo período.



O preço da exclusividade

Quando acelerei a Nova Fiat Strada em primeira mão, antes da pandemia, senti que ela mandaria bem no mercado. Afinal, a evolução do modelo foi gigantesca. Não deu em outra. Com design bem mais moderno, central multimídia, quatro airbags, controles de tração e estabilidade e até faróis em LED (na versão topo de linha), a picape é a mais vendida do Brasil, neste ano, entre todas as categorias, com 38.102 unidades emplacadas, de janeiro a agosto. Para celebrar o feito, a marca lançou uma série especial. A Nova Strada Opening Edition será limitada a 250 unidades — todas numeradas e na cor Branco Alaska. Baseada na configuração Volcano, a caminhonete sairá de fábrica com rodas de liga leve 16 polegadas diamantadas, estribos laterais, retrovisores em preto brilhante, além de adesivos e soleiras com o nome da série. No para-choque traseiro, reboque e, na caçamba, divisor de carga. Quem pagar R$ 92.290 por toda essa exclusividade ganhará um kit de boas-vindas com boné, garrafinha de água, carteira, duas xícaras e chaveiro. Bonita essa versão da Strada até ficou, mas por esse preço, sei não.