Franca expansão

CB Correio Braziliense

(crédito: Mercedes/Divulgação)

No dia em que completou 64 anos de atividades no Brasil (em 28 de setembro), a Mercedes-Benz inaugurou a sua nova linha de produção de chassis de ônibus. Trata-se da primeira fábrica 4.0 do segmento, construída na matriz da empresa em São Bernardo do Campo (SP), onde iniciou suas operações, no país, em 1956.

“Investimos mais de R$ 100 milhões na nova fábrica. Este aporte faz parte do ciclo de investimentos de R$ 2,4 bilhões da nossa empresa entre 2018 e 2022”, ressaltou Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.

A remodelação da linha faz parte de um processo que teve início ainda em 2018, com a evolução da linha de produção de caminhões 4.0, seguida pela Linha de Cabinas em 2019. O próximo passo é tornar as linhas de agregados, como motores, câmbios e eixos, também 4.0, trazendo mais ganhos de eficiência e produtividade para a marca.

“A inauguração da nova fábrica 4.0 de chassis de ônibus coloca nossa planta brasileira num patamar ainda mais elevado de tecnologia, eficiência, produtividade e melhor ambiente de trabalho. Ela alcança, assim, um novo padrão mundial de qualidade e melhores práticas, estando totalmente preparada para o futuro e se tornando referência mundial”, diz Till Oberwörder, chefe mundial da Daimler Buses.

A arquitetura 4.0 possibilitou a melhora em diversos aspectos da planta. Por exemplo, o espaço é 12% mais eficiente em produção — em comparação com a linha anterior, sendo mais rápida em suas entregas. Além disso, alcança 20% de ganho de eficiência logística, devido à redução de armazéns de peças de oito para dois.

O meio ambiente também agradece, já que houve redução de 67% no consumo de energia com a adoção de lâmpadas LED em 100% da operação. Outro destaque é a não utilização de papéis, porque o colaborador encontra todas as informações que precisa de forma 100% digital.

Além disso, a planta está preparada para produzir ônibus com qualquer tecnologia disponível, de acordo com a Mercedes-Benz.