De gravata preta e camiseta

E » ENIO GRECO

(crédito: Chevrolet/Divulgação)

No ano passado, a Chevrolet lançou o Onix Plus na série especial Midnight, já como linha 2021. A ideia é oferecer uma versão do sedã compacto com pinta de executivo e ar de “sofisticação”, mas que também flerta com uma discreta esportividade. Na prática, não é nem uma coisa, nem outra. Tendo como base a versão Premier, o Onix Plus Midnight se destaca pela predominância da cor preta na carroceria e no interior. Tem alguns detalhes específicos no visual, mas perdeu conteúdo, como Wi-Fi nativo e o OnStar. O conjunto mecânico já é conhecido, garantindo bom desempenho e baixo consumo de combustível. Tudo por R$ 85.190. Confira o teste.

A velha fórmula de que carro com visual escurecido transmite ideia de sofisticação foi usada no Chevrolet Onix Plus Midnight. A série especial do sedã compacto é vendida somente na cor preto ouro negro, que predomina na carroceria, na grade em tom brilhante e no para-choque, que tem desenho esportivo e saia, contribuindo para raspar facilmente em rampas. Os faróis de duplo facho têm máscara negra e luz diurna de LED. Para pontuar o aspecto de “modelo executivo”, a gravata dourada, símbolo da marca, também foi pintada de preto.

Liga leve

As rodas de liga leve de 16 polegadas têm desenho esportivo, pintadas em preto brilhante, calçadas com pneus 195/55. A versão merecia rodas com aro um pouco maior. As laterais do sedã compacto são limpas, com maçanetas e retrovisores pintados na cor da carroceria. Na traseira, destaque para as lanternas escurecidas e a gravata e o nome Onix pintados em preto. Mas, Turbo e Premier são cromados.

Como um bom sedã, o Onix Plus não decepciona no quesito porta-malas. O compartimento tem tampa com abertura interna e na chave, e, com 469 litros de volume e boa profundidade, comporta a bagagem da família com sobra. O espaço de carga pode ser ampliado com o rebatimento do encosto do banco traseiro, que é bipartido. Mas é preciso saber ajeitar a bagagem, pois as alças da tampa do porta-malas, do tipo “pescoço de ganso”, podem espremer as malas ou o que estiver lá.

A base do porta-malas traz uma cobertura de plástico duro, tipo bandeja, que facilita a retirada para limpeza. O interior do compartimento de bagagem é quase todo revestido com carpete. Quase! Já que uma parte fica com lata aparente. A famosa economia porca!

Bancos

O espaço interno na cabine do Onix Plus é bom para um sedã compacto. Os bancos dianteiros têm desenho esportivo, apoio de cabeça como prolongamento do encosto e abas laterais, mas os assentos são curtos e não apoiam bem as pernas, causando certo desconforto em viagens mais longas.

O banco do motorista tem ajuste de altura, mas não traz regulagem lombar. Já o banco traseiro tem bom espaço para dois ocupantes, pois, apesar de o túnel no assoalho ser baixo, quem senta no meio não consegue encontrar uma posição confortável. O assento do banco traseiro também não apoia bem as pernas, já que é curto.

Embora a Midnight seja uma série especial, quem senta atrás não conta com saídas do ar-condicionado, nem USB, nem tomada 12V e muito menos iluminação de teto. Mas a versão traz cintos de segurança retráteis de três pontos e apoios de cabeça para três passageiros no banco traseiro, além de Isofix e Top Tether para fixação de cadeiras infantis.

Acabamento

Se você pensa que o interior da versão Midnight tem acabamento todo em preto, saiba que não é bem assim. O revestimento do teto e das colunas das portas é em cinza, em duas tonalidades. O restante é todo preto. Os bancos são revestidos em couro sintético, mesmo acabamento do volante, que tem a base achatada, a gravatinha preta, ajuste de altura e distância, e os comandos para o limitador de velocidade, controle do áudio e acesso ao celular. O painel é todo em plástico duro, com um detalhe imitando fibra de carbono, que também aparece nos painéis das portas dianteiras.

O painel de instrumentos traz velocímetro e contagiros analógicos, com o fundo preto, números em branco e ponteiros vermelhos. Entre os dois instrumentos, pequena tela central traz os números do computador de bordo, com opção do velocímetro digital, temperatura do radiador, consumo médio e melhor média. Em nosso percurso misto de teste, o computador de bordo apontou consumo de 10,2km/l na cidade e 14,5km/l na estrada, com gasolina no tanque.

O Onix Plus Midnight traz ainda, no painel, o sistema multimídia MyLink3, com tela LCD tátil de sete polegadas, integração com smartphones por meio do Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM/FM, função áudio streaming, Bluetooth, uma entrada USB e tomada de 12V no console. O sistema disponibiliza câmera de ré com linhas de referência. Mas não tem Wi-Fi nativo nem o sistema On Star (concierge), disponíveis na versão Premier. A versão merecia também teto solar elétrico e aletas para trocas de marchas atrás do volante.

Arrancada

O motor que equipa a série especial é o 1.0 turbo Ecotec, flex, que, apesar de não ter injeção direta de combustível, garante bom desempenho, com bom torque em baixas rotações e respostas rápidas tanto nas arrancadas quanto nas retomadas de velocidade. Com isso, o carro demonstra agilidade no trânsito urbano e segurança nas ultrapassagens em rodovias. O câmbio automático tem seis marchas bem escalonadas, e faz mudanças na hora certa, sem trancos, mas conta com as aletas atrás do volante para trocas manuais, que são feitas em tecla instalada na lateral do pomo da alavanca, que tem de ser colocada na posição L. Não é muito prático, mas não compromete o desempenho do sedã.

A direção conta com assistência elétrica e se mostrou muito leve em manobras de baixa velocidade, com bom diâmetro de giro. Mas, em velocidades mais elevadas, a direção fica mais firme, garantindo segurança. As suspensões também foram bem calibradas, porém, transferem um pouco das irregularidades do solo para dentro do carro. O sedã tem boa estabilidade em curvas, otimizada pelo auxílio eletrônico. Os freios contam com discos na frente e tambores atrás, com ABS e controle eletrônico de frenagem (EBD).

A Onix Plus Midnight é vendido por R$ 85.190. Seus concorrentes diretos são o Volkswagen Virtus Comfortline 200 TSI (R$ 87.990) e o Hyundai HB20S Diamond (R$ 81.990), ambos com motor três cilindros 1.0 turbo e câmbio automático de seis marchas. A concorrência oferece mais potência e torque, e mais espaço no porta-malas, mas os números de consumo do Onix Plus são melhores.



Ficha técnica

MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, três cilindros em linha, 12 válvulas, 999cm³ de cilindrada, flex, turbo, que desenvolve potência máxima de 116cv (com gasolina e etanol) a 5.500rpm e torques máximos de 16,3kgfm (g) e 16,8kgfm (e) a 2.000rpm.

TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira, com câmbio automático de seis velocidades com trocas manuais pelo Active Select.

SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente tipo McPherson, com barra estabilizadora; e traseira, semi-independente, com eixo de torção/de liga leve de 6,5 x 16 polegadas/195/55 R16.

DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva.

FREIOS (*)

Com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD.

CAPACIDADES (*)

Do tanque, 44 litros; porta-malas, 469 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 375 quilos.

DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,47m, largura, 1,73m, altura, 1,47m, e distância entre-eixos, 2,60m.

PESO (*)

1.117 quilos.

DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima de 185km/h(e) 189km/h(g) e aceleração até 100km/h em 10,9(e).

CONSUMO (**)

Cidade: 12km/l(g)/8,6km/l(e). Estrada: 15,7km/l(g)/10,9km/l(e).

QUANTO CUSTA

Preço sugerido de R$ 85.190

(*) Dados dos fabricantes

(**) Dados do Inmetro

(g) gasolina

(e) etanol