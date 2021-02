Linha 2022 da Ranger mais cara

PC PEDRO CERQUEIRA

Com o lançamento da linha 2022 da Ranger, produzida na Argentina, a Ford testa, pela primeira vez, o mercado brasileiro após a sua saída do Brasil como fabricante. A picape importada chega em meio a um cenário caótico para a marca, com a falta de peças de reposição, queda no preço no mercado de usados e promessa de redução drástica no número de concessionárias instaladas no país, onde são feitas as manutenções.

Como se isso não bastasse, a Ranger 2022 chega bem mais cara, partido agora de R$ 163.490. Dos veículos ainda em produção, já que a linha Ka e EcoSport deixou de ser fabricada, a Ranger passou a ser o modelo de entrada da Ford no Brasil. A versão XLS 2.2 com tração 4x2 deixou de ser oferecida, e, agora, a Ranger é vendida apenas com tração 4x4. Tirando isso, os conjuntos mecânicos continuam iguais: motores 2.2 diesel de 160cv e 39,2kgfm de torque e 3.2 diesel com 200cv e 48kgfm. O câmbio pode ser manual ou automático, ambos de 6 marchas.

A principal novidade é a incorporação do FordPass Connect como item de série, sistema que fez sua estreia no SUV Territory e, por meio de uma chip de celular, conecta o veículo ao smartphone. Utilizando um aplicativo, é possível ligar o motor, acionar o ar-condicionado e comandar as travas das portas, assim como acessar diversas informações, como o nível de combustível e a localização do veículo. O serviço é “gratuito” (já que você paga por ele no momento da compra do veículo) durante o primeiro ano.

Mas, para isso, a versão de entrada XL cabine simples sofreu um aumento de R$ 7.200 (confira na tabela o preço de toda a linha Ranger). Nas demais versões, e não em todas, são poucas novidades. A versão XLS ganhou novas rodas de 17 polegadas (mas o preço subiu R$ 8.300). Já o pacote XLT (remarcado em R$ 10 mil) perdeu as rodas de 18 polegadas para adotar as de aro 17 com o mesmo desenho da Storm.



Compare

Veja quanto está custando a linha Ford Ranger 2022: versão, preços e reajustes

VersõesPreços (Em R$)Reajuste (Em R$)

XL 2.2 4x4 MT6 CS63.4907.200

XL 2.2 4x4 MT6 CD171.5907.500

XLS 2.2 4x4 AT6 CD200.9908.300

Storm 3.2 4x4 AT6 CD200.3908.800

XLT 3.2 4x4 AT6 CD228.99010.000

Limited 3.2 4x4 AT6 CD249.99011.600

Fonte: Pesquisa