A despedida de Uno, Fox, Grand Siena e Doblò

PC PEDRO CERQUEIRA

(crédito: Fiat/Divulgação)

O mercado de automóveis passará por uma grande mudança. Modelos famosos, que estão nas garagens de muita gente há anos, como o Volkswagen Fox e os Fiat Uno, Doblò e Grand Siena estão se preparando para a despedida. A perspectiva é de que deixem de ser produzidos já no final deste ano. O motivo é a entrada de uma nova fase (L7) do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), com limites mais severos de emissões de gases de efeito estufa.

Mas, e o Volkswagen Gol? Segundo colunista Fernando Calmon, o compacto e seus derivados (Voyage e Saveiro) ainda ficam em linha até janeiro de 2024, quando exigências de segurança vão impor substitutos já em desenvolvimento. Portanto, confira a situação dos modelos que estão próximos a sair de linha e, se for mesmo optar por eles, não se esqueça de dar aquele aperto no vendedor para que dê um belo desconto.



Fiat Uno

A segunda geração do compacto fez sua estreia em 2010. O conceito do quadrado redondo fez sucesso imediato, mas o mercado nacional mudou muito e tudo indica que o modelo não terá uma vida tão longa quanto a do Uninho original.

Hoje, o veículo é oferecido em versão única 1.0 Attractive, vendida por R$ 56.190. O motor é o velho 1.0 Fire, com até 75cv de potência e 9,9kgfm de torque (usando etanol), em conjunto com câmbio manual de cinco marchas. No pacote de equipamentos, destaque para ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos dianteiros.

O desempenho de vendas é fraco. Até o fechamento de abril foram 10.042 emplacamentos, média mensal de 2.510 unidades neste ano de 2021. A baixa demanda do Uno revela que, talvez, a marca não precise de um modelo para ficar entre o Mobi e o Argo, que, futuramente, podem ganhar uma nova versão para ocupar seu espaço.



VW Fox

O compacto tem apenas duas versões, ambas com o mesmo conjunto mecânico, formado pelo motor 1.6 flex, de até 104cv de potência e 15,6kgfm de torque (com etanol), e câmbio manual de cinco marchas. O espaço interno é de compacto mesmo, sem muita folga para os passageiros e porta-malas com 270 litros.

Na versão de entrada Connect (R$ 62.340), o Fox traz ar-condicionado, rodas de liga leve de 15 polegadas, direção elétrica, vidros elétricos, volante com ajustes em altura e distância, banco do motorista com ajuste em altura, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro, sistema de som e retrovisores com ajustes elétricos. Já o pacote Xtreme (R$ 67.990) acrescenta câmera de ré, rodas de 16 polegadas, rack de teto e spoiler traseiro.

Com 7.339 emplacamentos até o fechamento de abril, a média mensal de vendas do modelo em 2021 é de 1.834 unidades. O Fox está em 24º no ranking de emplacamentos de automóveis, o que não é um posicionamento dos sonhos para um modelo da Volkswagen, mas tem carro que está indo bem pior, como o Renault Sandero, em 28º, com apenas 5.009 unidades acumuladas até abril.



Grand Siena

Lançado em 2012, atualmente o Grand Siena tem apenas duas versões disponíveis. A 1.0 Flex (R$ 58.590), com motor com até 75cv de potência e 9,9kgfm de torque. O sedã compacto vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos dianteiros.

Mas a versão que traz o maior diferencial de mercado é a 1.4 Flex (R$ 62.590), com até 88cv e 12,5kgfm, trazendo como opcional (R$ 750) preparação para receber um kit GNV, o que pode ser atraente para motoristas profissionais. O pacote de equipamentos é idêntico ao da versão mais em conta.

Com 4.804 emplacamentos registrados até o fim de abril, a média mensal de vendas do Grand Siena é de 1.201 unidades. Apesar de ser um número pouco empolgante, ainda é bem melhor que o desempenho do Fiat Cronos, sedã que no mesmo período registrou média mensal de 719 unidades.

Doblò



O Doblò é um dos poucos modelos disponíveis no Brasil que oferece sete lugares fora do segmentos dos SUVs, ao lado do Chevrolet Spin. Hoje, o multiuso da Fiat é oferecido em versão única 1.8 Essence, vendida por absurdos R$ 111.990. Em troca, o modelo oferece muito pouco: ar-condicionado, rack de teto, as rodas trazem calotas, direção hidráulica e vidros elétricos. O motor é o datado 1.8 E,torQ, com até 132cv e 18,9kgfm, que gasta muito combustível. Como é de se esperar, o modelo vende bem pouco. Até o fechamento de abril, foram 1.623 emplacamentos, média mensal de 405 unidades.