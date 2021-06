Pulse sairá às ruas em setembro

PC PEDRO CERQUEIRA EG ENIO GRECO

A Fiat, finalmente, batizou seu novo crossover, que, na falta de um nome, ganhou diversos apelidos ao longo da sua trajetória: SUV do BBB, Argão, Progetto 363... As opções oferecidas pela marca eram Tuo, Domo ou Pulse. A última foi a vencedora por meio de uma enquete, com 65% dos votos, enquanto Domo ficou com 25% e Tuo, com 10%, num total de 380 mil votos.

O Pulse foi construído sobre a nova plataforma veicular MLA, produzida em Betim, preparada para receber o novo motor turbo e sistemas de auxílio à condução. Com ele, a Fiat entra no segmento dos SUVs e afirma que se trata de um projeto totalmente novo. Mas não há como não notar as semelhanças do modelo com o hatch compacto Argo. A distância entre-eixos do Pulse, de 2,53 metros, tem um centímetro a mais que a do Argo.

As linhas são muito parecidas, com algumas mudanças na grade, para-choque dianteiro e capô mais alto e vincado. Na traseira, um elemento novo na parte inferior do para-choque é o destaque, já que as lanternas têm o mesmo desenho. Visto de lado o modelo pode ser confundido com o Argo Trekking, com a suspensão mais alta e molduras nas caixas de rodas. Em resumo, o Pulse mais parece um Argo anabolizado com alguns detalhes para diferenciar do hatch compacto.

Preços

Mas a Fiat destaca o design italiano do modelo e chama a atenção para os faróis full LED e lanternas traseiras também em LED. Destaque, também, para o novo motor 1.0 12V Firefly turbo flex, desenvolvido e produzido na fábrica de Betim, que terá potência aproximada de 130cv com etanol, e poderá ser associado a um câmbio automático de seis marchas, sempre nas versões de topo de linha. Já o 1.3 aspirado, que é usado no Argo e tem potência de 109cv e 14,2mkgf de torque, será disponibilizado nas versões de entrada, com câmbio manual ou do tipo CVT.

O interior do Pulse também promete trazer novidades, com painel mais moderno, mas mantendo a tela flutuante do sistema multimídia. A montadora revela que a conectividade do modelo será pelo Fiat Connect Me, plataforma de serviços conectados lançada na nova Toro, que pode ser acessada por smartphone, smartwatch e assistente virtual.

O SUV compacto terá ainda alguns sistemas de auxílio à condução, como frenagem automática de emergência e sistema de manutenção de faixa, ambos disponíveis na nova Toro. Mas esses sistemas serão disponibilizados nas versões de topo de linha. O novo modelo deverá trazer ainda o sistema E-Locker, que distribui a força entre as rodas do eixo dianteiro usando o sistema de tração e os freios.

A Fiat não revelou ainda os preços do novo produto, mas se sabe que ele deverá ser posicionado abaixo do Jeep Renegade, para evitar canibalização. Diante disso, e como a versão mais em conta do SUV compacto da Jeep parte de R$ 89 mil, a expectativa é de que os preços do Pulse fiquem entre R$ 80 mil e R$ 110 mil. Esse e outros detalhes, contudo, só serão revelados em setembro, no lançamento do SUV.