Ih, choveu! 5 guarda-chuvas com estilo e praticidade

(crédito: Getty Images/iStockphoto/VitaliiSmulskyi)

O tempo fechou! Apesar de janeiro ser o mês do verão, caracterizado pelo sol e calor, é comum o brasiliense ser surpreendido pela chuva. Seja garoa, tempestade ou granizo, o que vale é se proteger e, por que, não com estilo?

Para enfrentar os dias nublados, o guarda-chuva invertido é o queridinho da vez. O designer foi pensado para não deixar que a água escorra ou respingue quando for fechar. Ou seja, você fica seco e não tem complicações na hora de entrar e sair de casa, do carro, do ônibus ou do escritório. Outro diferencial é que o cabo tem um suporte para encaixar no braço e as mãos livres ficam livres para atender o celular ou carregar as compras.

Por outro lado, há aqueles mais discretos, que preferem um guarda-chuva de bolsa, mais compacto e automático - abrindo apenas com um toque no botão. E para agradar as mamães e proteger os bebês, existe ainda a opção do guarda-chuva universal de carrinho, que também protege dos raios solares. O máximo, não?

