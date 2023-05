À luz de velas: 7 fragrâncias para o Dia dos Namorados

CV CB Vitrine

Sempre clichês - e indispensáveis - as velas são usadas como elementos românticos em jantares há séculos e séculos. Símbolo de intimidade, paixão e romance, a iluminação suave cria um ambiente para os casais desfrutarem de momentos especiais juntos. E um desses momentos já tem data marcada: 12 de junho, o dia dos namorados.

As velas também têm a capacidade de estimular os sentidos. Aromas sutis, como baunilha, lavanda ou jasmim, podem ser incorporados às velas, proporcionando uma experiência olfativa agradável e convidativa. Os cheiros agradáveis têm o poder de despertar memórias e criar uma atmosfera acolhedora somada ao efeito visual, ao clima relaxante e íntimo. No quesito decoração, elas realçam os detalhes destacando a beleza dos pratos, talheres e taças.

Entre as queridinhas da nossa seleção, está a combinação de 3 velas com diferentes fragrâncias: a Bergamot & Amber wood, uma combinação suave do âmbar com notas cítricas da bergamota; Sandalwood & Jasmine, que mistura notas florais e amadeiradas, unindo a sensação de aconchego com tons de sândalo a delicadas notas florais de jasmim para um ambiente relaxante e a Lemongrass & Ginger, com notas cítricas de capim-limão e gengibre para revigorar.

Da próxima vez que você planejar um encontro a dois, inclua velas para adicionar um toque mágico e especial à ocasião! Confira o garimpo que preparamos com precinhos especiais:



Vela Aromática Afrodisiaca Turn Me On - Lubs



Kit com 3 velas aromáticas



Vela perfumada de lavanda- Bendita Vela



Vela aromatizada Ipanema Beach - Bendita Vela



Vela perfumada de jasmim - Bendita Vela



