Descubra por que usar autobronzeador no inverno

CV CB Vitrine

Por CB Vitrine

Embora o inverno seja, em muitos casos, sinônimo de pele pálida e sem vida, o uso de autobronzeador pode ajudar a manter a aparência radiante durante a estação. Além de proporcionar um visual saudável, o autobronzeador preserva a pele dos danos causados pelo sol e oferece praticidade na obtenção do bronzeado desejado. No mercado, esse produto está disponível em forma de loções, mousses e sprays.

“No inverno, quando a pele já está mais vulnerável devido ao tempo frio e seco, a exposição solar excessiva pode agravar a desidratação e a sensibilidade”, explica a especialista em bronze natural Núbia Amorim. Nubia sugere adicionar às mulheres adicionar o autobronzeador à rotina de cuidados no inverno, lembrando que a frequência de aplicação do produto é fundamental para alcançar o tom desejado na pele.

Confira a seleção com alguns dos produtos mais buscados no mercado:



Autobronzeador em Mousse -Skelt

Agua Autobronzeadora - Skelt

Loção Bronze autobronzeadora - Anasol

Loção autobronzeadora - One Day

Kit Basic autobronzeador Aqua + Hidratante com Luva Aplicadora - Parafina Bronze

Autobronzeador Hidratante para peles sensíveis - Avéne

Luva Aplicadora - Skelt





O Correio Braziliense se isenta da responsabilidade sobre os preços e qualidade dos produtos, sendo os termos e condições de venda definidos pelas respectivas plataformas de e-commerce e poderá receber comissões pelas transações nas lojas parceiras.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.