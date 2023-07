5 passos para arrumar a mala e ativar o modo ON nas férias

CV CB Vitrine

A falta de organização pode resultar em malas bagunçadas, excesso de bagagem (e de peso), além de itens esquecidos. A boa notícia é que, com um simples planejamento, arrumar a mala pode ser uma tarefa mais fácil do que você imagina! O time CB Vitrine traz cinco dicas para você se preocupar apenas em curtir as férias.Anota aí:



Faça uma lista do que não pode faltar

Escolha a mala adequada

Organize por categorias

Utilize técnicas de dobradura eficientes

Otimize os espaços vazios

Os acessórios são fundamentais na hora de arrumar as malas, com destaque para organizadores, necessaires, frascos para cosméticos, além do saco a vácuo - que são muito úteis nas viagens que exigem roupas e peças com volume. Ah, e antes de embarcar, se você optar por viajar de avião, lembre-se também de verificar as regras da companhia aérea. Faça o check list com as nossas dicas e tenha uma boa viagem!

Conjunto organizador de bagagem 8 peças

Kit 6 organizadores de mala

Kit 10 sacos a vácuo 50 x 60 cm + Bomba Western

Kit viagem 9 frascos para cosméticos

Adaptador de tomada universal com USB

Balança portátil digital de mão, com gancho para mala

Bloco Tilembrete Checklist 80x91mm - 100 Folhas

Mochila de viagem grande e impermeável

Mala American Tourister by Samsonite





