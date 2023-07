CV CB Vitrine

Escova secadora: o item para cabelo que não sai de moda - (crédito: Canva Pro)

Por CB Vitrine

Ela se tornou queridinha, indispensável para aqueles que buscam cabelos perfeitamente secos, modelados e com brilho. Estamos falando da escova secadora, uma maravilha 2-em-1 que combina a funcionalidade de uma escova de cabelo comum com um secador, simplifica a rotina de cuidados capilares e oferece resultados profissionais em casa. O sucesso dessa escova também está relacionado à sua popularidade nas redes sociais e nas plataformas de beleza.

Influenciadores e celebridades têm divulgado sua admiração pela escova secadora, compartilhando dicas, tutoriais e resultados impressionantes em seus perfis. Com suas cerdas especiais e tecnologia de ar quente, ela alisa o cabelo, cria ondas suaves ou dá volume às raízes. Tudo isso sendo versátil e adaptável a diferentes estilos e tipos de cabelo. Indicamos escovas da Mondial e da Philco, além de produtos de proteção térmica, que evitam maior dano ao cabelo devido ao uso frequente de calor.

Confira:

Escova secadora Golden Rose com 1200W - Mondial



Escova rotativa 1200W - Mondial

Escova secadora Soft Beauty - Philco

Prancha Chrome Rose - Philco

Hair Protector - Truss

Leave-in Danos Vorazes - Lola Cosmetics

Óleo Extraordinário - Elseve L'Oréal Paris





