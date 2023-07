Tudo que você precisa saber para montar a mesa

CV CB Vitrine

Sofisticação e bom gosto são qualidades valorizadas em diversos contextos, inclusive ao montar a mesa! Pode parecer trivial, mas é de enorme importância - não só em eventos, jantares sociais ou de negócios, para quem sentar à mesa e te acompanhar em uma refeição. Cada detalhe demonstra carinho com os convidados. Para tornar a experiência mais agradável e acolhedora, capriche na disposição dos talheres, dos copos e pratos.

Buscamos algumas inspirações para te ajudar. Para a paleta rosê, indicamos jogo americano redondo, faqueiros e pratos rasos e fundos na cor cru. Para uma pegada mais praiana, selecionamos faqueiros de bambu e jogo americano de tecido com guardanapos e porta guardanapos na estampa esverdeada, conhecida como Costela Adão. Nossa seleção contempla ainda conjuntos de taças para água, vinho, cerveja e espumante, a partir de R$ 124.

Confira todas as opções do garimpo CB Vitrine a seguir:

Conjunto com 6 pratos de sobremesa Donna Grécia Azul/Marfim 18 cm - Biona

Prato Sobremesa Warm Gray 18 cm - Coza

Prato para cereal Warm Gray 500 ml - Coza

Prato para refeição Warm Gray - Coza

Conjunto com 6 pratos rasos 26 cm - Roma

Conjunto com 6 pratos de sobremesa 20,5 cm - Roma

Conjunto com 6 pratos fundos - Roma

Conjunto com 6 pratos rasos Neo Night Sky 27 cm - Porto Brasil

Faqueiro 24 peças douradas em aço inoxidável

Faqueiro 24 Peças de aço inox com cabo de plástico e estojo bambu - Lyor

Faqueiro Malibu 74 peças em aço inox - Tramontina

Jogo americano redondo para 6 lugares

Kit com jogo americano de tecido (6 Un) + guardanapos (6 Un)+ porta guardanapos (6 Un)

Jogo de 6 taças para água e vinho - Cristal Bohemia

Jogo de 6 taças para espumante - Gastro Bohemia

Conjunto com 6 anéis para guardanapos em acrílico cristal - KOS ACRILICOS





