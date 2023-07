Prime Day: 10 dispositivos da Amazon a partir de R$ 199

CV CB Vitrine

Amazon Prime Day 2023, dias 11 e 12 de Julho, com ofertas exclusivas para assinantes do serviço - (crédito: Divulgação/Amazon)

Por CB Vitrine

O Prime Day finalmente chegou! Nas próximas 48 horas, os assinantes da Amazon poderão garantir suas compras com descontos exclusivos em eletrônicos, eletrodomésticos, moda, brinquedos, utensílios domésticos, produtos para casa, entre outros. Não poderíamos ficar fora dessa, então a CB Vitrine traz promoções imperdíveis em dispositivos como os e-readers Kindle, alto-falantes inteligentes Echo e tablets.

As opções vão do smart speaker compacto com som envolvente e Alexa, ao fire TV com Alexa para você e sua família aproveitarem streaming rápido e em full HD, ou os fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo e Alexa. O melhor é que, além desses descontos, há frete grátis para milhares de produtos e acesso ao serviço Amazon Prime Video. Se você ainda não é assinante, não perca tempo, faça já a sua assinatura e aproveite nosso garimpo com preços mais do que especiais!



Fire TV Stick Lite - R$ 199

Fire TV Stick | Streaming em Full HD com Alexa - R$ 239

Echo Pop | Smart speaker - R$ 209

Echo Pop | Smart speaker + Lâmpada Positivo - R$ 229

Echo Dot 5ª geração - R$269

Kindle Paperwhite - R$639

Kindle 11ª Geração - R$ 399

Echo Studio - R$ 1.399

Echo Show 15: Smart Display Full HD de 15,6" com Alexa e experiência Fire TV | Controle remoto incluso - R$ 1.599

Echo Buds (2ª Geração): Sem fio, com cancelamento de ruído ativo e Alexa - R$539,40

