Dicas para encontrar as melhores ofertas no Prime Day, da Amazon

Milhares de ofertas já estão disponíveis no Prime Day com descontos im-per-dí-veis de até 83%! Nossa dica é fazer uma lista dos itens desejados e adicioná-los na plataforma para receber notificações sobre os descontos aplicados durante a promoção. Para facilitar esse processo, pesquisamos diversos produtos, comparamos preços e modelos e identificamos ofertas para você fazer um bom negócio!

A seleção da CB Vitrine começa com Notebook HP Intel Core i5 e smart TV QLED 55 polegadas, passando pelo IPhone 14 a partir de R$ 4.999 e pelos aparelhos Samsung Galaxy S22 Ultra por R$4.332 e Galaxy S23+ por R$ 3.999, ambos com 256 GB de memória. Dos eletrodomésticos, entraram na promo o umidificador de ar da Mondial, a cafeteira Nexpresso Vertuo e o super útil Mop Spray Fit. O garimpo inclui ainda itens como o rolo adesivo lavável para remover pelos, fiapos e poeira, além de conjunto de panelas ColorStone.

Confira, a seguir, outras dicas do time CB e, ao final da matéria, o garimpo que fizemos com 16 produtos de diferentes categorias:

Ofertas relâmpago

Durante o Prime Day, a Amazon oferece ofertas relâmpago com tempo e estoque limitados. Fique atento a essas ofertas e verifique regularmente as atualizações para não perder uma oportunidade.

Ofertas Amazon Basics

A linha de produtos Amazon Basics oferece produtos de qualidade a preços acessíveis. Confira as ofertas de itens domésticos básicos, acessórios eletrônicos ou produtos de escritório!

Dispositivos Amazon

Kindles, Echos, Fire TVs e tablets costumam ter um ótimo custo-benefício nesse período. Se estiver considerando comprar um desses dispositivos, esse é o momento ideal!

Umidificador de ar Comfort Air 6 Bivolt - Mondial | R$223,99

Mop Spray FIT com reservatório 365ml | R$78,90

Rolo adesivo lavável para remover pelos, fiapos e poeira | R$23,40

Conjunto de panelas ColorStone 4 peças de alumínio com antiaderente - Euro Home | R$619,53

Nespresso Vertuo Pop Vermelho Pimenta 220V | R$499,00

Galaxy Buds2 Pro | R$899,00

Apple iPhone 14 (128 GB) – Roxo | R$4.999,00

Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB - Branco | R$4.554,44

Samsung Galaxy S23+ - Violeta | R$4.939,00

Headset Gamer EXODUS Multiplataforma P2/P3 - HGEX1 ELG | R$62,90

Notebook HP Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6” - Windows 11 G8 | R$3.149,90

TCL C635 - Smart TV QLED 55" 4K UHD, Google TV, Wifi, Bluetooth | R$3.198,56

Truss Infusion Cera Vegana Hidratação Intensa 650ml | R$324,9

