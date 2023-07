6 mordedores para aliviar o desconforto dos bebês

CV CB Vitrine

Mordedores para aliviar o desconforto dos bebês na fase de dentição - (crédito: Canva Pro)

Por CB Vitrine

Os brinquedos são essenciais para o desenvolvimento e a diversão dos bebês. Os de silicone, em especial, são mais seguros para a fase oral, pois podem ser levados à boca sem riscos à saúde e ainda são livres de substâncias tóxicas, como o BPA (bisfenol A). Durante o surgimento dos dentinhos, os mordedores oferecem uma superfície segura e macia para morder e massagear as gengivas, aliviando o desconforto.

Outra característica é que a textura dos produtos de silicone proporciona sensação ao toque, principalmente se a criança estiver explorando o mundo através do tato. Dentre a infinidade de opções no mercado, o time CB Vitrine garimpou mordedores com água, com tecido, com chocalho e com escova em diferentes formatos, que auxiliam também no desenvolvimento sensorial e motor.

Confira a nossa seleção e garanta o mordedor que irá agradar o seu bebê:



Mordedor mãozinha com água - BUBA

Chocalho infantil com mordedor redondo - Unik Toys

Gominhos: mordedor com tecido - Toyster Brinquedos

Massageador de gengiva de banana - BUBA

Mordedor Meu Controle - Pais & Filhos



Mordedor escovinha - Elka





O Correio Braziliense se isenta da responsabilidade sobre os preços e qualidade dos produtos, sendo os termos e condições de venda definidos pelas respectivas plataformas de e-commerce e poderá receber comissões pelas transações nas lojas parceiras.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.