Dicas para manter a casa cheirosa com os pets

Mantenha o ambiente cheiroso com as dicas do CB Vitrine - (crédito: Canva Pro)

Ter animais de estimação não significa abrir mão de manter a casa cheirosa. Sabemos que, em muitos casos, eles carregam odores característicos que podem se espalhar pelo ambiente. Mas com as dicas do CB Vitrine, vamos te convencer de que sim, é possível manter um ambiente limpo e agradável mesmo com a presença dos pets! Confira:

1 - Higiene é fundamental

Que tal seguir uma rotina regular de banhos, escovação e cuidados com a pelagem do pet? O uso de produtos específicos para animais de estimação durante o banho também ajuda a minimizar os odores. Lembre-se de limpar regularmente as áreas onde eles costumam ficar, como caminhas, gaiolas ou caixas de areia.

2 - Aspiração e limpeza

Utilize um aspirador com filtro de alta eficiência para garantir a retenção adequada dos pelos e poeira. Limpe o chão ou demais superfícies com produtos de limpeza neutros livres de substâncias que possam ser prejudiciais aos animais.

3 - Ventilação adequada

Abra as janelas regularmente para permitir a circulação de ar fresco. Ventiladores ou ar condicionado ajudam a filtrar partículas e melhorar a qualidade do ar.

4 - Uso de desodorizadores

Sprays, velas perfumadas ou sachês também são opções, porém temporárias.

5 - Filtro de ar

Invista em um filtro de ar de qualidade para ajudar a remover odores. Existem modelos específicos que são projetados para eliminar pelos de animais.

Veja a lista de produtos para complementar sua compra e curtir seu pet em casa:



FURminator ferramenta de descamação de subpelo para gatos pequenos de pelo longo abaixo de 4,5 kg

FURminator ferramenta de descamação de subpelo para cães de pelo médio

FURminator ferramenta de descamação de subpelo para cães grandes e pelos longos

Lenços umedecidos para cães com 80 toalhas - American Pets

Educador Sanitário Xixi Sim Xixi Não - Pipi Dog



Caixa Seca Xixi

Eliminador de odores para ambientes - Labgard Enzimac



Aspirador de Pó Vertical WAP Silent Speed Max 3 e 1

Eliminador de odores para cães e gatos - Sanol Dog

Flat Mop com 1 refil extra

Purificador, Ozonizador e Ionizador de Ar

Purificador de ar PHILCO

Difusor de aromas e umidificador de ar com controle remoto

Difusor de Aromas 100ml Coala Lavanda





