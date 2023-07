14 itens inspirados na Barbie para decorar sua casa

CV CB Vitrine

Detalhes cor-de-rosa trazem o conto de fadas para dentro de casa!| - (crédito: Canva Pro)

Por CB Vitrine

Se você sonha em viver em um conto de fadas, em um mundo mágico ou em um filme da vida real, uma casa cor de rosa, à moda Barbie, pode ser a personificação desse desejo. Inspirada no universo encantado da icônica boneca, o time CB Vitrine selecionou 14 itens na paleta rosa para harmonizar diversos ambientes.



















Invista nos detalhes. Aposte nos cômodos elegantemente decorados com móveis modernos e delicados, combinando com os tons de rosa predominantes que podem transmitir uma sensação de glamour, sofisticação e alegria. Sua casa pode ficar ainda mais encantadora com poltronas, recamier e puff nos tons de rosa. Já a cabeceira da cama e a penteadeira camarim agregam beleza e praticidade ao quarto.

Confira esses e outros produtos do mundo cor-de-rosa:

Recamier em suede com almofada 160cm

R$ 1.198,90 (foto: Reprodução/Camicado)





Poltrona Jaspe veludo | R$ 1.229,48

R$ 1.229,48 (foto: Reprodução/Camicado)

Puff redondo decorativo

R$ 109,90 (foto: Reprodução/Camicado)





Kit 2 poltronas em suede com base de ferro dourado

R$ 784,90 (foto: Reprodução/Camicado)



Cabeceira Queen em veludo

R$ 459,90 (foto: Reprodução/Camicado)



Conjunto bistrô de madeira com 3 banquetas

R$ 1.483 (foto: Reprodução/Camicado)



Penteadeira Camarim em MDF

R$ 1.656,90 (foto: Reprodução/Camicado)



Centro de mesa Flora em vidro 230ml

R$ 11,80 (foto: Reprodução/Camicado)





Centro de mesa Athenas em cristal ecológico

R$ 27,50 (foto: Reprodução/Camicado)





Taças bico de abacaxi furta-cor 6 peças 300 ml

R$ 91,90 (foto: Reprodução/Camicado)





Jogo de pratos rasos Branch Rosé - Ramos Cor Rosa (6 Peças)

R$ 174,99 (foto: Reprodução/Camicado)

Porta sabonete em vidro furta-cor

R$ 30,75 (foto: Reprodução/Camicado)



Copo de shot de vidro em formato de coração com corda dourada 50ml

R$ 7,00 (foto: Reprodução/Camicado)