Por que o filme "Barbie" está fazendo tanto sucesso?

CV CB Vitrine

Cena do filme "Barbie', com Margot Robbie e Ryan Gosling. - (crédito: Warner Bros. Pictures/Divulgação)

Por CB Vitrine

Aumente suas expectativas para o filme da Barbie que, mesmo antes de estrear no Brasil, está conquistando corações e cativando públicos de todas as idades. O sucesso, claro, se estende para o comércio, que aposta na criatividade e na inovação para alavancar as vendas nos mais variados produtos. Desde que foi lançada, em 1959, a boneca tornou-se tornou uma figura emblemática. De lá pra cá, influencia gerações evoluindo em suas mais variadas versões.

Fãs e colecionadores já podem levar para casa as personagens da Barbie Land, como a boneca Presidente e a Margot Robbie. Tem ainda a coleção Barbie Profissões, que se caracteriza por carreiras, como astronauta, bombeira, médica, florista e designer. Para crianças a partir de três anos, indicamos a boneca Daisy, inspirada na série Barbie, It Takes Two. Ela vem com cachorrinho, coletes salva vidas e caiaque. Já na coleção assinada com a National Geographic, as crianças podem explorar o mundo da Barbie como cuidadoras de borboletas.

Confira a nossa seleção exclusiva de Barbies e entre no clima do filme!

Barbie Profissões | Loja de Flores - R$173,30



Barbie Profissões | Médica Pediatra - R$299,99



Barbie Profissões | Designer de Interiores com Perna Protética - R$159,99



Barbie Profissões | Astronauta - R$169,99



Barbie Profissões | Salva-vidas - R$159,99



Barbie Profissões | Professora de Arte - R$182,23



Barbie Profissões Aniversário 60 anos | Bombeira - R$149,00



Barbie Profissões | Conjunto de Brinquedo Clínica de Atenção Médica - R$473,03



Barbie Profissões Fotógrafa - R$149,99



Barbie Nat Geo Cuidadora de Borboletas - R$299,99



Barbie Daisy Passeio de Caiaque Dia de Acampamento - R$198,48



Barbie O Filme, Dia Perfeito, boneca de coleção Barbie Signature - R$349,99



Barbie O Filme, Edição Barbie Land, boneca de coleção Barbie Signature - R$589,97



Barbie O Filme, Presidente, boneca de coleção Barbie Signature - R$599,99



Barbie O Filme, Western Outfit, boneca de coleção Barbie Signature - R$599,99