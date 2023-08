O que se sabe sobre o assassinato de um personal em Ceilândia

O que ocorreu

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Alef estava a cerca de 20 metros de casa quando os suspeitos passaram no veículo e efetuaram ao menos cinco disparos contra o personal. Os tiros acertaram a cabeça, o tórax e as pernas do profissional de educação física. Um rapaz que estava com ele foi baleado no braço e levado para o Hospital de Base