ESCÓCIA Busca pelo monstro do Lago Ness será feita no próximo fim de semana Em 26 e 27 de agosto, pesquisadores independentes e voluntários vão realizar a maior busca, em 50 anos, do monstro do Lago Ness, na Escócia. O responsável por conduzir a pesquisa é o centro de formação geológica do lago, Loch Ness Centre, em parceria com a Lonch Ness Exploration (LNE) Por Correio Braziliense

Reprodução/ The loch ness centre