Carla Zambelli ré no STF: entenda a acusação contra a deputada

Na mira da PGR

O caso entrou na mira da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu a condenação ao STF por porte ilegal de arma e constrangimento, com pena de multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos, além de decretação da pena de perdimento da arma de fogo utilizada no ato, e do cancelamento definitivo do porte de arma