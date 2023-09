Futebol Al-Hilal: após boatos, Neymar nega ter pedido saída de Jorge Jesus A notícia foi do jornal espanhol Sport, que citou uma discussão entre Neymar e Jorge no vestiário após empate por 1 a 1 com o Dhamk, pelo Campeonato Saudita Por Yasmin Rajab

Redes sociais/Reprodução