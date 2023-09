Judiciário Veja quem compareceu à posse de Barroso como presidente do STF Nesta quinta-feira (28/9), às 16h, em Brasília, ocorreu a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso e do vice-presidente do STF, o ministro Luiz Edson Fachin Por Nathallie Lopes

Valter Campanato / Agência Brasil