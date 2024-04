REDES SOCIAIS Os tiktokers de moda que estão em alta Com uma abordagem dinâmica e acessível, a plataforma tem sido um trampolim para inúmeros criadores de moda, que engajam pelos seus looks autênticos, coloridos, 'Get Ready With Me' e análise crítica da indústria fashion Por Débora Oliveira

Reprodução Instagram Lívia Nunes