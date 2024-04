Libertadores: os jogos de brasileiros na 3ª rodada

Resumo da 1ª e 2ª rodada

Na busca pela Glória Eterna, os times brasileiros estão em momentos distintos na Libertadores. O Galo segue sendo o único com 100% de aproveitamento, com Palmeiras, Flamengo e Fluminense com uma vitória e um empate cada; São Paulo com uma vitória e uma derrota; enquanto Grêmio e Botafogo buscam a primeira vitória na competição nessa rodada