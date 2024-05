MODA O bilionário herdeiro norueguês que foi destaque no Met Gala 2024 Gustav Magnar Witzøe fugiu do tradicional black-tie que os homens usam no evento. Com fortuna bilionária na conta, homem é o mais rico da Noruega Por Ronayre Nunes

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP