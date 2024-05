Os ex-amigos que não se falam mais

Bruna Marquezine e Isabelle Drummond

As atrizes começaram a carreira na mesma época e sempre foram próximas. As duas, no entanto, não se falam mais. Os rumores são de que relação delas ficou estranha quando Tiago Iorc, o então namorado de Isabelle, convidou Bruna para um clipe com cenas ‘íntimas’. O relacionamento da atriz com o cantor acabou logo em seguida