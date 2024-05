'Gêmeos aranha': conheça os irmãos siameses que nasceram com sete membros

DESARTICULAÇÃO DA PERNA

A operação ocorreu no Hospital Geral Hasan Sadikin, em Bandung, na Indonésia, e teve como objetivo a desarticulação da perna fundida, seguida de uma correção no alinhamento do tronco por meio de uma osteotomia pélvica em cunha fechada e fixação interna. 'Reconstruímos a pelve com sucesso usando placas bloqueadas e parafusos corticais adicionais de 3,5 mm e fio de aço inoxidável de 1,2 mm', informa o relatório médico.