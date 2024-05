Os times de futebol que não existem mais

Atlético Sorocaba (SP)

Fundado em 1991, o Atlético Sorocaba atuou no futebol profissional de 1990 a 2000, quando teve a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial do Brasil assumindo a administração do time. Chegou a disputar a série A-1 do Campeonato Paulista, mas, com a morte do Reverendo Moon, que comandava a administração do time, tudo mudou. Em 2016, o time voltou para a série A-3 do estadual e decretou o encerramento das atividades