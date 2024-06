Dia do Cinema Nacional: conheça os filmes mais premiados da história

Cabra Marcado para Morrer (1984)

Escrito e dirigido por Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer é um documentário que conta a vida do líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 1962. As filmagens foram feitas com auxílio dos próprios camponeses, além de Elizabeth Teixeira, viúva de João, e de diversos filhos do líder na luta por terras