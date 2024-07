Os presidentes dos EUA que sofreram atentados

John F. Kennedy (1963)

Kennedy estava no poder por 1.037 dias e preparava uma campanha de reeleição quando foi assassinado. Ele estava no Texas com a primeira-dama, em 1963, quando acabou atingido no pescoço e na cabeça por Lee Harvey Oswald, enquanto andava em uma limusine conversível. O atirador morreu dias depois após ser alvejado por um dono de casa noturna