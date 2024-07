As duplas de irmãos brasileiros que vão para as Olimpíadas

Irmãos em diferentes Olimpíadas

O Brasil também já teve irmãos em diferentes Olimpíadas como os medalhistas Lars e Torben Grael (1988 e 1984); Tande e Adriana Samuel no vôlei de quadra e de praia, respectivamente (1992; e 1996 e 2020; Silvinha Luz e a irmã Helen (1996 e 2000), no basquete; e Gustavo Endres e Murilo (2004 e 2008; e 2012), no vôlei de quadra