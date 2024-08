Os 5 registros de terremotos mais fortes da história

3) Sumatra, Indonésia, 2004

O terceiro terremoto com maior devastação no mundo ocorreu em 2004, em Sumatra, na Indonésia. Os abalos sísmicos foram de 9,1 na Escala Richter — o mesmo do Japão, mas com uma área atingida maior. Além da Indonésia, o fenômeno atingiu o Siri Lanka, a Índia e a Tailândia.