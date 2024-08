Quem são as filhas de Silvio Santos

Patrícia Abravanel

Substituta do pai na apresentação do programa Silvio Santos, Patrícia começou a estagiar no SBT em 2003, mas estreou como apresentadora somente em 2011, no 'Festival SBT 30 anos'. Antes de dar os primeiros passos na carreira artística, chegou a estagiar no Banco PanAmericano, em 2005, e trabalhou nas áreas administrativas de empresas do Grupo Silvio Santos