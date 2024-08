Horóscopo deste domingo, 25 de agosto de 2024

O QUE DAMOS POR GARANTIDO

Pela simples razão de que nosso reino humano é uma parte da natureza que não se acomoda nas forças instintivas, mas se projeta ao futuro em busca de invenções e reinvenções constantes, nunca se saciando com o que está seguro e sob domínio, porque a aventura é mais sedutora. Nossa humanidade precisa fazer mais força para se acomodar no terreno conhecido e se dedicar a preservar as conquistas do que para se lançar ao futuro em busca de aventuras, e se ficar tempo demais sem se aventurar nossa humanidade acaba perdendo o brilho e se ressentindo por aparentemente estar tudo certo, mas sem excitação alguma.