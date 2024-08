Atletas do DF que vão disputar as Paralimpíadas

Aline Furtado de Oliveira — canoagem

Aline começou na canoagem em 2021 após orientação médica. Ela realizava reabilitação de um acidente automobilístico que sofreu aos 18 anos e que a causou paraplegia incompleta e sequelas nos membros inferiores. Foi ouro no Campeonato Pan-Americano de 2023, no Campeonato Brasileiro de 2023 e no Campeonato Sul-Americano de 2022