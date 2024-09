Os personagens de Mania de Você, próxima novela das nove da Globo

Viola (Gabz)

Viola foi abandonada pela mãe recém-nascida e é criada no Rio de Janeiro. Ela se muda para Angra dos Reis com o namorado Mavi (Chay Suede) e conhece Luma (Agatha Moreira) por meio da gastronomia. As duas viram amigas. Ao mesmo tempo, Viola se apaixona por Rudá (Nicolas Prattes), namorado da amiga