Horóscopo desta quarta-feira, 11 de setembro de 2024

ENCARNADAS E DESENCARNADAS

Data estelar: Vênus e Saturno em quincunce. As vantagens de termos nascido e ocuparmos uma personalidade com corpo físico, emocional e mental é que, diferente das almas desencarnadas, podemos desfrutar do paladar, do olfato, do tato, da visão e da audição, as quais, em conjunto, nos oferecem uma sinfonia persistente de experiências de todos os tipos.