Horóscopo deste sábado, 21 de setembro de 2024

Momento auspicioso

Data estelar: Sol e Plutão em trígono. Agora é um momento auspicioso para entoar, na nota vibrante do ardor do coração, resoluções que te sirvam de orientação para organizar ações e movimentos de realização entre o equinócio de amanhã e o de março do ano gregoriano 2025, e principalmente que estas resoluções não caiam no vazio como as que são feitas na confusão do réveillon, ou na ansiedade do aniversário pessoal