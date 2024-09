Horóscopo desta quarta-feira, 25 de setembro de 2024

O CORAÇÃO PARTIDO

Data estelar: Mercúrio em oposição a Netuno e trígono com Plutão. Nossa humanidade tem o coração partido por ter sido iniciada à vida adulta através de abusos e perdas de confiança, e enquanto algumas pessoas vão pela vida afora e dentro tentando superar a situação com dignidade, se motivando a cuidarem de si e das pessoas queridas, outras, no entanto, assumem a identidade de abusadoras, exploradoras, cheias de truques e artimanhas que validam sobre a certeza de que a natureza do jogo é a predação dos humanos entre si.