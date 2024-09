Horóscopo desta sexta-feira, 27 de setembro de 2024

O VOTO DE CONFIANÇA

Data estelar: Lua míngua em Leão. Melhor não esperar que o mundo melhore para nos dedicarmos a atuar do jeito que o coração manda, nem tampouco pretender que a ascensão dos criminosos e ignóbeis ao poder seja o sinal de que o inferno tenha vencido a batalha sagrada, mas persistir no voto de confiança no invisível, no indizível desse pressentimento de que, mesmo cegos e ignorantes de como atua o Divino, temos de continuar fazendo o melhor, não apenas em nosso nome individual, mas também em nome da consciência grupal, porque continua tudo indo muito bem.