Horóscopo deste domingo, 29 de setembro de 2024

MEDO E ALEGRIA

Data estelar: Marte e Saturno em trígono. Quando tua alma seja novamente tomada por esse inimigo infame de nossa humanidade, que é o medo, aos poucos, mas com firmeza, vai substituindo esse estado de ânimo pela alegria, e se te parece difícil fazer isso, procura atualizar a consciência de que, já que o medo é uma presença cotidiana ele te brinda com a possibilidade de treinares com afinco essa substituição até ela acontecer com naturalidade.